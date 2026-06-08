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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Regina Ferello “Angela” ved. Gaietto

Regina Ferello “Angela” ved. Gaietto

Età defunto 91

Sesso:

Ne dà il triste annuncio la figlia Lorella

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 9 giugno 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Casabianca ove si svolgeranno le esequie.

Indi la cara salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 8 giugno 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di Casabianca.

Funerale

Funerale Data 09 giugno 2026 - 10:00

Funerale Luogo

08 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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