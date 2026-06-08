Regina Ferello “Angela” ved. Gaietto

Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Ne dà il triste annuncio la figlia Lorella
Una preghiera
I funerali avranno luogo martedì 9 giugno 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Casabianca ove si svolgeranno le esequie.
Indi la cara salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 8 giugno 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di Casabianca.
Funerale Data 09 giugno 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058