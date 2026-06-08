Sandro Meconi

Tipologia
Età defunto 77
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la sorella Liviana e la nipote Alessandra con Ivano.
Il funerale avrà luogo lunedì 8 giugno alle ore 15,30 presso il Tempio Crematorio di Asti con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 15,10.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 08 giugno 2026 - 15:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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