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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Agazio Aloi

Agazio Aloi

Età defunto 75

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Mariagrazia, i figli Caterina, Giulio e Francesca, i generi Andrea e Luigi, la nuora Karina, gli adorati nipoti, la pronipote, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 9 giugno alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Mongardino

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 8 giugno alle ore 20,30 nella medesima Parrocchia. Dopo la funzione il caro Agazio riposerà nel cimitero di Mongardino.

Funerale

Funerale Data 09 giugno 2026 - 10:00

Funerale Luogo

08 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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