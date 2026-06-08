Agazio Aloi

Tipologia
Età defunto 75
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Mariagrazia, i figli Caterina, Giulio e Francesca, i generi Andrea e Luigi, la nuora Karina, gli adorati nipoti, la pronipote, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati martedì 9 giugno alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Mongardino
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 8 giugno alle ore 20,30 nella medesima Parrocchia. Dopo la funzione il caro Agazio riposerà nel cimitero di Mongardino.
Funerale Data 09 giugno 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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