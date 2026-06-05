Irma Camerano ved. Musso

Ne danno il triste annuncio: i figli Giorgio, Marco e Franco con le nuore Anna, Eva e Giulia, il fratello Giuseppe con Gabriella, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo sabato 6 giugno 2026 alle ore 10,45 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

Dopo le esequie la cara Irma riposerà nel cimitero di Serravalle.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.