Irma Camerano ved. Musso

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Giorgio, Marco e Franco con le nuore Anna, Eva e Giulia, il fratello Giuseppe con Gabriella, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo sabato 6 giugno 2026 alle ore 10,45 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.
Dopo le esequie la cara Irma riposerà nel cimitero di Serravalle.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.
Funerale Data 06 giugno 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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