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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Irma Camerano ved. Musso

Irma Camerano ved. Musso

Età defunto 96

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Giorgio, Marco e Franco con le nuore Anna, Eva e Giulia, il fratello Giuseppe con Gabriella, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo sabato 6 giugno 2026 alle ore 10,45 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

Dopo le esequie la cara Irma riposerà nel cimitero di Serravalle.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

Funerale

Funerale Data 06 giugno 2026 - 10:45

Funerale Luogo

05 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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