Carla Fassone ved. Perino

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
La ricorderemo per l’immenso amore ricevuto, i sorrisi e la gentilezza innata.
Lo annunciano con tristezza i figli Silvia e Roberto con Tiziana, gli adorati nipoti Simone con Edili, Gabriele con Ylenia, Diego con Angie, la nipote Elia con Maurizio, i parenti e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale San Martino a Castiglione d’Asti venerdì 5 giugno alle ore 10,45, indi si proseguirà per il cimitero di Castiglione d’Asti.
Un ringraziamento di cuore alla signora Marlène e a tutte le O.s.s. dell’Unité des Communes Valdotaines Mont-Emilius per il prezioso aiuto che la mamma ha ricevuto.
Non fiori.
Funerale Data 05 giugno 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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