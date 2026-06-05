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Nicoletta Angela ved. Quattroccolo

Nicoletta Angela ved. Quattroccolo

Età defunto 100

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Fulvio con Nicoletta e Ugo con Lucia, i nipoti, le pronipoti e parenti tutti.

Il funerale avrò luogo venerdì 5 giugno alle ore 14,30 nella Chiesa di Zan Zenone in Quarto Inferiore ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.

Le ceneri della cara Angela verranno tumulate nel cimitero di Quarto d’Asti.

Funerale

Funerale Data 05 giugno 2026 - 14:30

Funerale Luogo

05 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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