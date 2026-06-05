Nicoletta Angela ved. Quattroccolo

Tipologia
Età defunto 100
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Fulvio con Nicoletta e Ugo con Lucia, i nipoti, le pronipoti e parenti tutti.
Il funerale avrò luogo venerdì 5 giugno alle ore 14,30 nella Chiesa di Zan Zenone in Quarto Inferiore ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.
Le ceneri della cara Angela verranno tumulate nel cimitero di Quarto d’Asti.
Funerale Data 05 giugno 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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