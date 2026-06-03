Giovanna Bera ved. Cerrato

Ne danno il triste annuncio: il figlio Luciano, la nuora Eleonora, i nipoti Giorgia e Erik, il fratello Luciano, la cognata Franca e le famiglie Bera e Tinnirello.

La cara Giovanna riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.