Giovanna Bera ved. Cerrato

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Luciano, la nuora Eleonora, i nipoti Giorgia e Erik, il fratello Luciano, la cognata Franca e le famiglie Bera e Tinnirello.
La cara Giovanna riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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