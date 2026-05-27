Irma Basso ved. Saracco

Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Valter, Ada ed Ezio, le nuore Ivana e Vilma, il genero Elio, la cognata Luciana, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 28 maggio alle ore 9,15 nell’Insigne Collegiata di San Secondo ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.
Le ceneri della cara Irma verranno tumulate nel cimitero di Asti.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 27 maggio alle ore 19,00 nell’Insigne Collegiata di San Secondo.
Funerale Data 28 maggio 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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