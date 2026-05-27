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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Irma Basso ved. Saracco

Irma Basso ved. Saracco

Età defunto 95

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Valter, Ada ed Ezio, le nuore Ivana e Vilma, il genero Elio, la cognata Luciana, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo giovedì 28 maggio alle ore 9,15 nell’Insigne Collegiata di San Secondo ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.

Le ceneri della cara Irma verranno tumulate nel cimitero di Asti.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 27 maggio alle ore 19,00 nell’Insigne Collegiata di San Secondo.

Funerale

Funerale Data 28 maggio 2026 - 09:15

Funerale Luogo

27 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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