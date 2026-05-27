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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rosina Civitate in Lombardo

Rosina Civitate in Lombardo

Età defunto 73

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Salvatore, i figli Emanuela, Davide e Sabrina, il genero Lorenzo, i nipoti, i fratelli, le sorelle, amici e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Viatosto ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 21,00 nella Parrocchia di Viatosto.

Funerale

Funerale Data 28 maggio 2026 - 10:00

Funerale Luogo

27 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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