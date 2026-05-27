Teresa Morra ved. Cantatore

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio le figlie Nadia con Carlo, Nicoletta con Lucio, le nipoti Sara ed Elena, i cognati Sergio e Maria, nipoti, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 27 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di Viatosto.
Funerale Data 27 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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