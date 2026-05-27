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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Teresa Morra ved. Cantatore

Teresa Morra ved. Cantatore

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio le figlie Nadia con Carlo, Nicoletta con Lucio, le nipoti Sara ed Elena, i cognati Sergio e Maria, nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 27 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di Viatosto.

Funerale

Funerale Data 27 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

27 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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