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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Sergio Cerrato

Sergio Cerrato

Sergio Cerrato

Sesso:

31.05.2021 - 31.05.2026

“Non ci sei più, eppure sei sempre con me. Sei distante, ma sempre presente. A un passo dal cuore, ad un bacio di distanza. Ci sono mancanze che non passeranno mai, e ricordi che ci apparterranno per sempre. Alzo gli occhi al cielo e mi fermo a cercare la tua stella. Ovunque tu sia, so che il tuo abbraccio mi arriverà anche da là...”
(Chiara Trabalza)
Gloria e Silvia

Funerale

26 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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