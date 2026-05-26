Sergio Cerrato

31.05.2021 - 31.05.2026

“Non ci sei più, eppure sei sempre con me. Sei distante, ma sempre presente. A un passo dal cuore, ad un bacio di distanza. Ci sono mancanze che non passeranno mai, e ricordi che ci apparterranno per sempre. Alzo gli occhi al cielo e mi fermo a cercare la tua stella. Ovunque tu sia, so che il tuo abbraccio mi arriverà anche da là...”

(Chiara Trabalza)

Gloria e Silvia