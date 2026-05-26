Tipologia
Sergio Cerrato
Sesso:
31.05.2021 - 31.05.2026
“Non ci sei più, eppure sei sempre con me. Sei distante, ma sempre presente. A un passo dal cuore, ad un bacio di distanza. Ci sono mancanze che non passeranno mai, e ricordi che ci apparterranno per sempre. Alzo gli occhi al cielo e mi fermo a cercare la tua stella. Ovunque tu sia, so che il tuo abbraccio mi arriverà anche da là...”
(Chiara Trabalza)
Gloria e Silvia
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058