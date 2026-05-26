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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Fausto Sellitti

Fausto Sellitti

Età defunto 79

Sesso:

Il 12 maggio 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Fausto Sellitti
I famigliari ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle “Cure Palliative di Asti”. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro).

Funerale

26 Maggio 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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