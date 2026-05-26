Il 12 maggio 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Fausto Sellitti

I famigliari ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle “Cure Palliative di Asti”. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro).