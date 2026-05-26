Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Il 12 maggio 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Fausto Sellitti
I famigliari ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle “Cure Palliative di Asti”. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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