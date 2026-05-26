Corrado Bobba

La moglie Nella, la figlia Nicoletta e la nipote Linda unitamente ai parenti tutti, commossi per la dimostrazione di stima e di affetto tributata per la scomparsa del caro Corrado, ringraziano tutti coloro che con scritti, fiori e presenza, hanno partecipato al loro dolore.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 7 giugno alle ore 11.15 presso la Chiesa SS. Annunziata (Tanaro)