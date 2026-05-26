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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Corrado Bobba

Corrado Bobba

Età defunto 93

Sesso:

La moglie Nella, la figlia Nicoletta e la nipote Linda unitamente ai parenti tutti, commossi per la dimostrazione di stima e di affetto tributata per la scomparsa del caro Corrado, ringraziano tutti coloro che con scritti, fiori e presenza, hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 7 giugno alle ore 11.15 presso la Chiesa SS. Annunziata (Tanaro)

Funerale

26 Maggio 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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