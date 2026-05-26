Corrado Bobba

Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
La moglie Nella, la figlia Nicoletta e la nipote Linda unitamente ai parenti tutti, commossi per la dimostrazione di stima e di affetto tributata per la scomparsa del caro Corrado, ringraziano tutti coloro che con scritti, fiori e presenza, hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 7 giugno alle ore 11.15 presso la Chiesa SS. Annunziata (Tanaro)
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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