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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Michelino Rovero

Michelino Rovero

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio i figli Anna con Alessandro, Enrico con Michela, i nipoti Gabriele, Amedeo, Carola, Martino, Lucrezia ed Elisa, il fratello Claudio, la sorella Rosanna, le cognate, il cognato e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 25 maggio 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 13,45 per l’abitazione dell’estinto in Fraz. San Marzanotto n. 218 in Asti ove alle ore 14,45 proseguirà per la Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto ove alle ore 15,00 si svolgeranno le esequie.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

La S. Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 28 giugno 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto.

Funerale

Funerale Data 25 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

25 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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