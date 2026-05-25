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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Simone De Fenza

Simone De Fenza

Età defunto 46

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la mamma Ede, la compagna di vita Mary, i figli Alessandro e Giulia, gli zii, i cugini, parenti e amici tutti.

Il funerale sarà celebrato lunedì 25 maggio alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes in Asti.

Al termine, il nostro caro Simone sarà accompagnato al cimitero di Mongardino dove daremo l’ultimo saluto.

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 25 maggio 2026 - 15:30

Funerale Luogo

25 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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