Simone De Fenza

Tipologia
Età defunto 46
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la mamma Ede, la compagna di vita Mary, i figli Alessandro e Giulia, gli zii, i cugini, parenti e amici tutti.
Il funerale sarà celebrato lunedì 25 maggio alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes in Asti.
Al termine, il nostro caro Simone sarà accompagnato al cimitero di Mongardino dove daremo l’ultimo saluto.
Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 25 maggio 2026 - 15:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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