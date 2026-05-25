Emma Ferrero ved. Cottino

Tipologia
Età defunto 97
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Anna, nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 26 maggio alle ore 9,45 nella Parrocchia di San Pietro in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Emma riposerà nella tomba di famiglia presso il cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 25 maggio alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.
Funerale Data 26 maggio 2026 - 09:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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