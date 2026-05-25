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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Giuseppe Valle

Giuseppe Valle

Età defunto 96

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Vittorina, i figli Aldo e Piera con Gianni e l’amato nipote Giacomo.

Una preghiera

In funerali avranno luogo martedì 26 maggio 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Valenzani ove si svolgeranno le esequie.

Indi la cara salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Bra e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Valenzani.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 25 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di Valenzani.

Un particolare ringraziamento alla Direttrice e a tutto il personale di Casa Rinetti per l’amorevole assistenza prestata.

Non fiori ma offerte alla P.A. Croce Verde di Montemagno.

Funerale

Funerale Data 26 maggio 2026 - 10:00

Funerale Luogo

25 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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