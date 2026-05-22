Chicco Rissone

Tipologia
Età defunto 70
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana, i figli Marco e Cristiano, la sorella Chicca, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 23 maggio alle ore 9,45 in Cattedrale ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.
Le ceneri di Chicco saranno tumulate nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 22 maggio alle ore 18,45 in Cattedrale.
Funerale Data 23 maggio 2026 - 09:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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