Barbara Caretto ved. Gianotti

Tipologia
Età defunto 97
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il figlio Sandro, le nipoti Sabrina con Marco, Nadia, i pronipoti Samuele, Massimo e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 20 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di Azzano.
Un ringraziamento particolare al personale tutto del RSA Mons. Marello ed ai Dottori Garrone e Villa per l’amorevole assistenza e cura.
Funerale Data 20 maggio 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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