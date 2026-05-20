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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Barbara Caretto ved. Gianotti

Barbara Caretto ved. Gianotti

Età defunto 97

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Sandro, le nipoti Sabrina con Marco, Nadia, i pronipoti Samuele, Massimo e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 20 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di Azzano.

Un ringraziamento particolare al personale tutto del RSA Mons. Marello ed ai Dottori Garrone e Villa per l’amorevole assistenza e cura.

Funerale

Funerale Data 20 maggio 2026 - 14:30

Funerale Luogo

20 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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