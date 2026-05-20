Antonio Bolato

Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Pina, i figli Fabriano e Massimiliano, le nuore Patrizia e Giusi, i nipoti Riccardo e Alessandro, le sorelle, i cognati, nipoti, amici e parenti tutti.
Una preghiera.
Le ceneri della cara salma verranno disperse nel Roseto del cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma offerte alla P.A. Croce Verde di Montemagno.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058