Antonio Bolato

Ne danno il triste annuncio: la moglie Pina, i figli Fabriano e Massimiliano, le nuore Patrizia e Giusi, i nipoti Riccardo e Alessandro, le sorelle, i cognati, nipoti, amici e parenti tutti.

Una preghiera.

Le ceneri della cara salma verranno disperse nel Roseto del cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Non fiori ma offerte alla P.A. Croce Verde di Montemagno.