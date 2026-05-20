Matteo Giunipero

Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Simonetta, il genero Giorgio, il nipote Lorenzo, la cognata Angela, amici e parenti tutti.
Il caro Matteo riposerà nel cimitero di Asti
Un particolare ringraziamento a Natasha per le amorevoli cure, ad Eleonora preziosa amica, ai Dott. Masenga e Pinta ed all’infermiera Elena.
Non fiori ma donazioni all’associazione “Con Te OVD”
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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