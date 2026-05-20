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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Matteo Giunipero

Matteo Giunipero

Età defunto 94

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Simonetta, il genero Giorgio, il nipote Lorenzo, la cognata Angela, amici e parenti tutti.

Il caro Matteo riposerà nel cimitero di Asti

Un particolare ringraziamento a Natasha per le amorevoli cure, ad Eleonora preziosa amica, ai Dott. Masenga e Pinta ed all’infermiera Elena.

Non fiori ma donazioni all’associazione “Con Te OVD”

Funerale

20 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

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