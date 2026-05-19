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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Emanuela Ruzza

Emanuela Ruzza

Età defunto 48

Sesso:

Immensamente grazie, la Vostra presenza sincera e commossa, le tante preghiere, i gesti e le parole d’affetto ci hanno sostenuto e consolati dimostrandoci quanto speciale fosse la nostra amata
Emanuela Ruzza
Insegnante di danza classica della scuola Royal Arabesque di Asti
Un ringraziamento particolare alle sue collaboratrici : Enrica, Martina, Elsa, Clodiana, Desirè, le allieve del corso avanzato e tutte le allieve della sua scuola di danza che lei tanto amava.
La mamma Stefania sentitamente ringrazia.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 30 maggio alle ore 17.00 nella Parrocchia di S. Caterina.

Funerale

19 Maggio 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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