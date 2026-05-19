Immensamente grazie, la Vostra presenza sincera e commossa, le tante preghiere, i gesti e le parole d’affetto ci hanno sostenuto e consolati dimostrandoci quanto speciale fosse la nostra amata

Emanuela Ruzza

Insegnante di danza classica della scuola Royal Arabesque di Asti

Un ringraziamento particolare alle sue collaboratrici : Enrica, Martina, Elsa, Clodiana, Desirè, le allieve del corso avanzato e tutte le allieve della sua scuola di danza che lei tanto amava.

La mamma Stefania sentitamente ringrazia.

La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 30 maggio alle ore 17.00 nella Parrocchia di S. Caterina.