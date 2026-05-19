Tipologia
Età defunto 48
Sesso:
Immensamente grazie, la Vostra presenza sincera e commossa, le tante preghiere, i gesti e le parole d’affetto ci hanno sostenuto e consolati dimostrandoci quanto speciale fosse la nostra amata
Emanuela Ruzza
Insegnante di danza classica della scuola Royal Arabesque di Asti
Un ringraziamento particolare alle sue collaboratrici : Enrica, Martina, Elsa, Clodiana, Desirè, le allieve del corso avanzato e tutte le allieve della sua scuola di danza che lei tanto amava.
La mamma Stefania sentitamente ringrazia.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 30 maggio alle ore 17.00 nella Parrocchia di S. Caterina.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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