Livio Marello

25.05.2025 - 25.05.2026

Ad un anno dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano con affetto e infinito amore a quanti lo hanno conosciuto e amato, mantenendo sempre viva la sua memoria.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata lunedì 25 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Viatosto, Asti.