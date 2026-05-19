Livio Marello

Tipologia
Sesso:
25.05.2025 - 25.05.2026
Ad un anno dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano con affetto e infinito amore a quanti lo hanno conosciuto e amato, mantenendo sempre viva la sua memoria.
La Santa Messa in suffragio sarà celebrata lunedì 25 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Viatosto, Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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