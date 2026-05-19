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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Livio Marello

Livio Marello

Sesso:

25.05.2025 - 25.05.2026

Ad un anno dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano con affetto e infinito amore a quanti lo hanno conosciuto e amato, mantenendo sempre viva la sua memoria.
La Santa Messa in suffragio sarà celebrata lunedì 25 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Viatosto, Asti.

Funerale

19 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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