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La famiglia Coppo commossa per l’affetto dimostrato per la perdita del caro
Vincenzo Coppo
Commerciante
sentitamente ringrazia tutti coloro che con fiori, scritti e presenze, hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 31 maggio alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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