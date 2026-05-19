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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Vincenzo Coppo

Vincenzo Coppo

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La famiglia Coppo commossa per l’affetto dimostrato per la perdita del caro
Vincenzo Coppo
Commerciante
sentitamente ringrazia tutti coloro che con fiori, scritti e presenze, hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 31 maggio alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina di Asti.

Funerale

19 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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