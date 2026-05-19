La famiglia Coppo commossa per l’affetto dimostrato per la perdita del caro

Vincenzo Coppo

Commerciante

sentitamente ringrazia tutti coloro che con fiori, scritti e presenze, hanno partecipato al loro dolore.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 31 maggio alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina di Asti.