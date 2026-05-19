Il giorno 16 aprile 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Pietro Paterna

La famiglia Paterna ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 17.30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.