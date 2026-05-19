Tipologia
Età defunto 71
Sesso:
Il giorno 16 aprile 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Pietro Paterna
La famiglia Paterna ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 17.30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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