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Ortensia Sattanino ved. Musso

Ortensia Sattanino ved. Musso

Età defunto 101

Sesso:

I famigliari della cara
Ortensia Sattanino ved. Musso
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento al Dott. Francesco Valpreda, alla Dott.ssa Laura Norelli, alla equipe “Cure palliative territoriali e cure domiciliari” ed alla carissima Natalina.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 18.15 nella Chiesetta San Grato di Sessant.

Funerale

19 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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