I famigliari della cara

Ortensia Sattanino ved. Musso

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento al Dott. Francesco Valpreda, alla Dott.ssa Laura Norelli, alla equipe “Cure palliative territoriali e cure domiciliari” ed alla carissima Natalina.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 18.15 nella Chiesetta San Grato di Sessant.