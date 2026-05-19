Tipologia
Età defunto 101
Sesso:
I famigliari della cara
Ortensia Sattanino ved. Musso
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. Un particolare ringraziamento al Dott. Francesco Valpreda, alla Dott.ssa Laura Norelli, alla equipe “Cure palliative territoriali e cure domiciliari” ed alla carissima Natalina.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 18.15 nella Chiesetta San Grato di Sessant.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058