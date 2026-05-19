I famigliari della cara

Dolores Delmonte ved. Argentero

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 24 maggio alle ore 18,30 presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.