Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
I famigliari della cara
Dolores Delmonte ved. Argentero
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 24 maggio alle ore 18,30 presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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