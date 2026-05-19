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Dolores Delmonte ved. Argentero

Dolores Delmonte ved. Argentero

Età defunto 95

Sesso:

I famigliari della cara
Dolores Delmonte ved. Argentero
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 24 maggio alle ore 18,30 presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.

Funerale

19 Maggio 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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