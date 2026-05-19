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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Renato Gardin

Renato Gardin

Sesso:

25.05.2022 - 25.05.2026

Nel 4° anniversario della scomparsa del caro
Renato Gardin
“E non ci serve un giorno speciale, per ricordarci che tu non dovresti essere lì, ma qui con noi! E non abbiamo bisogno di venire lì per trovarti, perché ci sei nel cuore. Continuamente, sempre!”
Ci manchi.
La moglie Carla, il figlio Fabio con Marianna e la piccola Desirè, lo ricordano con immutato affetto.

Funerale

19 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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