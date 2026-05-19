25.05.2022 - 25.05.2026

Nel 4° anniversario della scomparsa del caro

Renato Gardin

“E non ci serve un giorno speciale, per ricordarci che tu non dovresti essere lì, ma qui con noi! E non abbiamo bisogno di venire lì per trovarti, perché ci sei nel cuore. Continuamente, sempre!”

Ci manchi.

La moglie Carla, il figlio Fabio con Marianna e la piccola Desirè, lo ricordano con immutato affetto.