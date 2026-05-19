Tipologia
Sesso:
25.05.2022 - 25.05.2026
Nel 4° anniversario della scomparsa del caro
Renato Gardin
“E non ci serve un giorno speciale, per ricordarci che tu non dovresti essere lì, ma qui con noi! E non abbiamo bisogno di venire lì per trovarti, perché ci sei nel cuore. Continuamente, sempre!”
Ci manchi.
La moglie Carla, il figlio Fabio con Marianna e la piccola Desirè, lo ricordano con immutato affetto.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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