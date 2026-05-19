Emma Amerio in Montersino

Tipologia
CESARE MONTERSINO EMMA AMERIO
Sesso:
13.05.2001 - 13.05.2026
“Vi pensiamo insieme felici, siete sempre nei nostri cuori”.
A venticinque anni dalla scomparsa, la ricordano con immutato affetto, la figlia Daniela, con il marito Marco e l’adorato Alessio.
Una Santa Messa verrà celebrata in ricordo lunedì 25 maggio, alle ore 18,00 in Duomo a Rapallo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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