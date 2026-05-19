Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Dr. Cesare Montersino

Dr. Cesare Montersino

Sesso:

23.5.2001 - 23.05.2026
“Vi pensiamo insieme felici, siete sempre nei nostri cuori”.
A venticinque anni dalla scomparsa, lo ricordano con immutato affetto, la figlia Daniela, con il marito Marco e l’adorato Alessio.
Una Santa Messa verrà celebrata in ricordo lunedì 25 maggio, alle ore 18,00 in Duomo a Rapallo.

Funerale

19 Maggio 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133