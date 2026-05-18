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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Andrea Bonino

Andrea Bonino

Età defunto 93

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio il figlio Marco con Mara, i nipoti Alberto, Filippo, Lara, Greta, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 18 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata in Asti, Piazza Volontari dell’Alluvione.

La cara salma, dopo le esequi, proseguirà per l’Ara Crematoria di Bra.

Funerale

Funerale Data 18 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

18 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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