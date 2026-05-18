Andrea Bonino

Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio il figlio Marco con Mara, i nipoti Alberto, Filippo, Lara, Greta, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 18 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata in Asti, Piazza Volontari dell’Alluvione.
La cara salma, dopo le esequi, proseguirà per l’Ara Crematoria di Bra.
Funerale Data 18 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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