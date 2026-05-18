Oreste Boero “Nicola”

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio la moglie Piera, i figli Nicoletta con Fausto, Tiziana e Livio con Catalina, i nipoti Edoardo, Carlotta Sofia, Alberto, Carolina, Amalia ed Emiliano, le sorelle, le cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 18 maggio 2026 partendo dall’abitazione dell’estinto in Fraz. Montemarzo n. 10 alle ore 14,45 per la Chiesa Parrocchiale di Montemarzo ove alle ore 15,00 si svolgeranno le esequie.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
La S. Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 13 giugno 2026 alle ore 18,00 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo.
Funerale Data 18 maggio 2026 - 14:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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