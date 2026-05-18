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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Emilio Gavello

Emilio Gavello

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Vincenzina, la figlia Lauretta, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 19 maggio 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia San Paolo in Asti, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Dopo le esequie il caro Emilio verrà tumulato nel cimitero di Camerano Casasco alle ore 11,30 circa.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 18 c.m. alle ore 18,30 nella medesima Parrocchia.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 19 maggio 2026 - 10:00

Funerale Luogo

18 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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