Emilio Gavello

Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Vincenzina, la figlia Lauretta, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 19 maggio 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia San Paolo in Asti, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia di Asti.
Dopo le esequie il caro Emilio verrà tumulato nel cimitero di Camerano Casasco alle ore 11,30 circa.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 18 c.m. alle ore 18,30 nella medesima Parrocchia.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 19 maggio 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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