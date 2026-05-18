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Elena Capo ved. Bosticco

Elena Capo ved. Bosticco

Età defunto 95

Sesso:

Con immenso dolore lo annunciano il figlio Giuseppe con Daniela, gli adorati nipoti Elena, Maria e Chiaramaria, i nipoti, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 18 maggio alle ore 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino e Sant’Anna di Revigliasco d’ Asti, con partenza dall’abitazione in via Cappellaro n. 5.

La cara Elena dopo la funzione proseguirà per il cimitero di Revigliasco ove avrà luogo un ultimo saluto di commiato.

Elena riposerà accanto a suo marito Damiano.

Funerale

Funerale Data 18 maggio 2026 - 15:30

Funerale Luogo

18 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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