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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Miranda Nebiolo

Età defunto 95

Sesso:

Di professione insegnante.

Residente a Volpiano e nata a Castiglione.

Ne danno il triste annuncio: la figlia Daniela, il genero Franco, i nipoti Claudio, Giulia, Lorenzo e Luca.

Le cerimonia funebre si terrà presso il Crematorio di Mappano (TO) Lunedì 18 maggio alle ore 11,30

Funerale

Funerale Data 18 maggio 2026 - 11:30

Funerale Luogo

18 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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