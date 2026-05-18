Miranda Nebiolo

Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Di professione insegnante.
Residente a Volpiano e nata a Castiglione.
Ne danno il triste annuncio: la figlia Daniela, il genero Franco, i nipoti Claudio, Giulia, Lorenzo e Luca.
Le cerimonia funebre si terrà presso il Crematorio di Mappano (TO) Lunedì 18 maggio alle ore 11,30
Funerale Data 18 maggio 2026 - 11:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058