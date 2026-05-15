Iole Azzalin in Accornero

Tipologia
Età defunto 88
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio: il marito Giulio, la figlie Monica e Annalisa con Davide, i cognati, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 16 maggio 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore ove si svolgeranno le esequie.
Dopo la funzione religiosa la cara Iole verrà tumulata nel cimitero di Refrancore.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore.
Funerale Data 16 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058