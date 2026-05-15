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Iole Azzalin in Accornero

Iole Azzalin in Accornero

Età defunto 88

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio: il marito Giulio, la figlie Monica e Annalisa con Davide, i cognati, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 16 maggio 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore ove si svolgeranno le esequie.

Dopo la funzione religiosa la cara Iole verrà tumulata nel cimitero di Refrancore.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore.

Funerale

Funerale Data 16 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

15 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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