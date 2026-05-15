Antonina Stella in Li Pira

Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Vincenzo, i figli Stefania e Roberto, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati venerdì 15 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio.
Dopo la funzione la cara Antonina riposerà nel cimitero di Asti.
Funerale Data 15 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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