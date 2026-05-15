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Antonina Stella in Li Pira

Antonina Stella in Li Pira

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Vincenzo, i figli Stefania e Roberto, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 15 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio.

Dopo la funzione la cara Antonina riposerà nel cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 15 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

15 Maggio 2026

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