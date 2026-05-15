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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Piercarlo Bossotto

Piercarlo Bossotto

Età defunto 75

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Ester, la figlia Paola con Paolo, la sorella Teresa, il cognato Bruno con Wanna, i nipoti, i consuoceri, e parenti tutti.

Una preghiera

Il caro Piercarlo riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

15 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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