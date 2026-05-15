Piercarlo Bossotto

Tipologia
Età defunto 75
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Ester, la figlia Paola con Paolo, la sorella Teresa, il cognato Bruno con Wanna, i nipoti, i consuoceri, e parenti tutti.
Una preghiera
Il caro Piercarlo riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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