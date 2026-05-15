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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giuliana Donà in Zullo

Giuliana Donà in Zullo

Età defunto 77

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Antonio, i figli Loredana, Graziella e Maurizio con rispettive famiglie, i nipoti, i fratelli, le sorelle e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10,45 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione ove si svolgeranno le esequie.

La cara Giuliana riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 15 maggio 2026 - 10:45

Funerale Luogo

15 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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