Giuliana Donà in Zullo

Tipologia
Età defunto 77
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Antonio, i figli Loredana, Graziella e Maurizio con rispettive famiglie, i nipoti, i fratelli, le sorelle e parenti tutti.
Una preghiera
I funerali avranno luogo venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10,45 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione ove si svolgeranno le esequie.
La cara Giuliana riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 15 maggio 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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