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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Elda Zeppa ved. Rustichelli

Elda Zeppa ved. Rustichelli

Età defunto 91

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il nipote Cristiano con Antonella, Eleonora e Alberto, le figliocce Mara e Stefania.

Una preghiera

I funerali avranno luogo sabato 16 maggio 2026 alle ore 10,30 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Elda riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Cattedrale di Asti.

Funerale

Funerale Data 16 maggio 2026 - 10:30

Funerale Luogo

15 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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