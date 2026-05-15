Elda Zeppa ved. Rustichelli

Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il nipote Cristiano con Antonella, Eleonora e Alberto, le figliocce Mara e Stefania.
Una preghiera
I funerali avranno luogo sabato 16 maggio 2026 alle ore 10,30 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Elda riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Cattedrale di Asti.
Funerale Data 16 maggio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058