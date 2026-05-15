Ing. Piero Remondino

Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio Roberta, il fratello Carlo, gli amici che gli sono stati accanto.
Si ringraziano tutti coloro che si sono prodigati nell’accompagnarlo e sostenerlo.
Un particolare ringraziamento al Dottor Matteo Priamo e al personale dei reparti di Medicina B e Lungodegenza dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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