Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Ing. Piero Remondino

Ing. Piero Remondino

Età defunto 78

Sesso:

A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio Roberta, il fratello Carlo, gli amici che gli sono stati accanto.

Si ringraziano tutti coloro che si sono prodigati nell’accompagnarlo e sostenerlo.

Un particolare ringraziamento al Dottor Matteo Priamo e al personale dei reparti di Medicina B e Lungodegenza dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Funerale

15 Maggio 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133