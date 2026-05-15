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Palmina Ferrero ved. Fantino

Palmina Ferrero ved. Fantino

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlie Barbara e Tiziana, le adorate nipoti Matilde e Maria Sole, il fratello Marcello, i generi Guido e Massimo, i nipoti, i parenti ed amici tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15,00 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Asti, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Dopo le esequie la cara Palmina verrà tumulata nel cimitero di Marmorito Santa Maria.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 15 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

15 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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