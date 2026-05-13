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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Fausto Sellitti

Fausto Sellitti

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Giovanna, il figlio Emilio, e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9,30 nella Parrocchia S.S. Annunziata (Tanaro) in Asti.

Il caro Fausto riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 13 maggio alle ore 20,30 nella Parrocchia S.S. Annunziata (Tanaro) in Asti.

Funerale

Funerale Data 14 maggio 2026 - 09:30

Funerale Luogo

13 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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