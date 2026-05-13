Fausto Sellitti

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Giovanna, il figlio Emilio, e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9,30 nella Parrocchia S.S. Annunziata (Tanaro) in Asti.
Il caro Fausto riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 13 maggio alle ore 20,30 nella Parrocchia S.S. Annunziata (Tanaro) in Asti.
Funerale Data 14 maggio 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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