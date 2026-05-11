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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Ermelinda Damiano in Cerrato

Ermelinda Damiano in Cerrato

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Aurelio, la figlia Enrica con Maurizio, Maria Vittoria e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 11 maggio 2026 alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio di Asti.

Dopo le esequie la cara salma proseguirà per il cimitero di Quarto d’Asti.

Non fiori ma donazioni per la ricerca sul cancro.

La presente è di partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 11 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

11 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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