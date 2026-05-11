Ermelinda Damiano in Cerrato

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Aurelio, la figlia Enrica con Maurizio, Maria Vittoria e parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 11 maggio 2026 alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio di Asti.
Dopo le esequie la cara salma proseguirà per il cimitero di Quarto d’Asti.
Non fiori ma donazioni per la ricerca sul cancro.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 11 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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