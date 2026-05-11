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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Adele Raso ved. Raso

Adele Raso ved. Raso

Età defunto 92

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Massimo e Loretta, i nipoti, i pronipoti, la cognata, il cognato, nipoti a parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo martedì 12 maggio 2026 con partenza dall’Ospedale di Asti alle ore 11,00 per il cimitero di Valenzani.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di Valenzani.

Funerale

Funerale Data 12 maggio 2026 - 11:00

Funerale Luogo

11 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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