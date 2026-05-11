Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Maria Bassignano ved. Trinchero

Maria Bassignano ved. Trinchero

Età defunto 88

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Anna, il genero Maurizio, il nipote Mauro con Ilaria, e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo martedì 12 maggio 2026 alle ore 9,15 nella Parrocchia di San Domenico Savio ove si svolgeranno le esequie con partenza dalla Casa di Riposo di Portacomaro Paese alle ore 8,50.

Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di S. Domenico Savio.

Funerale

Funerale Data 12 maggio 2026 - 09:15

Funerale Luogo

11 Maggio 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133