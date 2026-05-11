Maria Bassignano ved. Trinchero

Tipologia
Età defunto 88
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Anna, il genero Maurizio, il nipote Mauro con Ilaria, e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo martedì 12 maggio 2026 alle ore 9,15 nella Parrocchia di San Domenico Savio ove si svolgeranno le esequie con partenza dalla Casa di Riposo di Portacomaro Paese alle ore 8,50.
Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di S. Domenico Savio.
Funerale Data 12 maggio 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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