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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Giovanna Lauri

Maria Giovanna Lauri

Età defunto 59

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, il figlio Simone con Renata, la sorella Giuseppina, le nipoti Stefania ed Annalisa, parenti e amici tutti.

Il funerale sarà celebrato lunedì 11 alle ore 10,15 nella chiesa di San Domenico Savio in Asti.

Al termine, la nostra cara Maria Giovanna sarà accompagnata al tempio crematorio di Valenza dove daremo l’ultimo saluto.

Funerale

Funerale Data 11 maggio 2026 - 10:15

Funerale Luogo

11 Maggio 2026

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