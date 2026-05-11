Maria Giovanna Lauri

Tipologia
Età defunto 59
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, il figlio Simone con Renata, la sorella Giuseppina, le nipoti Stefania ed Annalisa, parenti e amici tutti.
Il funerale sarà celebrato lunedì 11 alle ore 10,15 nella chiesa di San Domenico Savio in Asti.
Al termine, la nostra cara Maria Giovanna sarà accompagnata al tempio crematorio di Valenza dove daremo l’ultimo saluto.
Funerale Data 11 maggio 2026 - 10:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058