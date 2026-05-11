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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giorgio Ghi

Giorgio Ghi

Età defunto 76

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio i cugini Teresina, Carlo e Piero con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

La S. Messa di trigesima verrà celebrata domenica 7 giugno 2026 alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale di Azzano d’Asti.

No fiori ma eventuali opere di bene.

Funerale

11 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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