Giorgio Ghi

Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio i cugini Teresina, Carlo e Piero con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
La S. Messa di trigesima verrà celebrata domenica 7 giugno 2026 alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale di Azzano d’Asti.
No fiori ma eventuali opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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