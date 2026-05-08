Luigia Ponsone ved. Rosso

Tipologia
Età defunto 102
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Gianni con Luciana, Giorgio con Arianna, i nipoti Francesca, Nicolò, Asia e Gaia, la nipote Carla, e parenti tutti.
Una preghiera
I funerale avranno luogo sabato 9 maggio 2026 alle ore 9,15 nella Parrocchia di San Domenico Savio ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 09 maggio 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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