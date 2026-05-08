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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Luigia Ponsone ved. Rosso

Luigia Ponsone ved. Rosso

Età defunto 102

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Gianni con Luciana, Giorgio con Arianna, i nipoti Francesca, Nicolò, Asia e Gaia, la nipote Carla, e parenti tutti.

Una preghiera

I funerale avranno luogo sabato 9 maggio 2026 alle ore 9,15 nella Parrocchia di San Domenico Savio ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 09 maggio 2026 - 09:15

Funerale Luogo

08 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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