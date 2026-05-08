Teresa Mari ved. Gammino

Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i fratelli, la sorella, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati venerdì 8 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.
Dopo la funzione la cara Teresa proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.
Funerale Data 08 maggio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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