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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Teresa Mari ved. Gammino

Teresa Mari ved. Gammino

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i fratelli, la sorella, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 8 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.

Dopo la funzione la cara Teresa proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.

Funerale

Funerale Data 08 maggio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

08 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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